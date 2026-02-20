O Columbus Crew, da Major League Soccer, anunciou a contratação de André Gomes a custo zero.

O médio de 32 anos assinou até junho de 2027 pelo clube norte-americano, com mais um ano de opção, podendo estender o vínculo para a época 2027/2028.

André Gomes desvinculou-se esta semana dos franceses do Lille, tendo assinado como jogador livre pela equipa do Ohio, ocupando uma vaga como transferência internacional.

O internacional português, que representou a Seleção Nacional por 29 vezes, tendo conquistado o Campeonato da Europa de 2016, representou como profissional Benfica, Valência, Barcelona, Everton e Lille. Esta época, o jogador natural de Vila Nova de Gaia perdeu espaço na equipa francesa, tendo disputado apenas jogado sete minutos em dois jogos.