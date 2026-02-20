OFICIAL: Columbus Crew anuncia contratação de André Gomes
Médio internacional português assina até 2027 pela equipa da MLS
Médio internacional português assina até 2027 pela equipa da MLS
O Columbus Crew, da Major League Soccer, anunciou a contratação de André Gomes a custo zero.
O médio de 32 anos assinou até junho de 2027 pelo clube norte-americano, com mais um ano de opção, podendo estender o vínculo para a época 2027/2028.
André Gomes desvinculou-se esta semana dos franceses do Lille, tendo assinado como jogador livre pela equipa do Ohio, ocupando uma vaga como transferência internacional.
O internacional português, que representou a Seleção Nacional por 29 vezes, tendo conquistado o Campeonato da Europa de 2016, representou como profissional Benfica, Valência, Barcelona, Everton e Lille. Esta época, o jogador natural de Vila Nova de Gaia perdeu espaço na equipa francesa, tendo disputado apenas jogado sete minutos em dois jogos.
More magic in the Columbus midfield 🪄🔜 pic.twitter.com/PbWaUYQBap— The Crew (@ColumbusCrew) February 20, 2026