O lateral-esquerdo Lumor Agbenyenu foi anunciado esta quarta-feira como reforço do Málaga, depois de completar com sucesso um período de provas no clube.

O internacional ganês, de 26 anos, assinou até ao final da temporada pelo emblema do segundo escalão espanhol.

Lumor chegou a Portugal pelas portas dos sub-19 do FC Porto, em 2014/15. Rumou, na época seguinte, ao Portimonense, que o cedeu em 2016/17 ao TSV 1860 Munique, antes de ingressar no Sporting, que representou em nove ocasiões, seguidas dos empréstimos a Goztepe e Maiorca. Na última época, já desvinculado dos leões, representou os gregos do Aris.