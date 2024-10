Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting, ganhou uma nova vida ao assinar pelo Johor Southern Tigers, o clube mais importante da Malásia. Depois de uma última experiência no Brasil, no Coritiba, em 2023, o avançado espanhol de 31 anos volta a ser protagonista nas redes sociais, apresentado como um craque, com o novo clube a recordar o percurso do jogador formado no Real Madrid.

Será o décimo clube do jogador que na temporada de 2019/20 chegou ao Sporting por empréstimo do Paris Saint-Germain, somou 17 jogos e marcou um golo, por sinal, num triunfo sobre o Vitória de Guimarães (3-1).

Formado no Real Madrid, Jesé Rodríguez chegou a ser considerado um dos jogadores mais promissores do futebol espanhol e acabou por sair cedo para o PSG. Uma lesão no joelho impediu uma afirmação plena no clube francês e o avançado foi sucessivamente emprestado ao Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting.

Concluído o vínculo ao PSG, Jesé prosseguiu a carreira no Las Palmas e, nos últimos anos, jogou ainda nos turcos do Ankaragüçü, nos italianos da Sampdoria e nos brasileiros do Coritiba.

Agora chega à Malásia, novamente com o estatuto de craque, para jogar num campeonato onde já estão muitos jogadores espanhóis, como são os casos de Jordi Amat, já uma lenda na Malásia, Andoni Zubiaurre, Natxo Insa, Iker Undabarrena, Óscar Arribas e Juan Muñiz, todos jogadores do Johor, onde se junta agora também Jesé Rodríguez.

A mediática apresentação de Jesé Rodríguez: