As seleções do Senegal e da Guiné Conacri asseguraram, esta terça-feira, o apuramento para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN). Na terceira jornada do grupo B, os senegaleses confirmaram o primeiro lugar com o empate ante Malawi (0-0) ao passo que os guineenses, mesmo perdendo com Zimbabué (2-1), seguraram o segundo posto do agrupamento.

A seleção do Senegal, que venceu o grupo, mas pouco convenceu, voltou a empatar sem golos, algo que já tinha acontecido ante a Guiné Conacri. Valeu o triunfo da primeira jornada, obtido ante Zimbabué, por 1-0, com um golo de penálti no último lance, de Sadio Mané. Contas feitas, a equipa comandada por Aliou Cissé somou cinco pontos, fruto de uma vitória e dois empates, com um golo marcado e nenhum sofrido.

Porém, o finalista vencido da última edição da CAN ainda apanhou um susto momentâneo na segunda parte do jogo desta terça-feira. Aos 80 minutos, o árbitro apontou para penálti a favor do Malawi, mas acabou por reverter a decisão, com recurso ao vídeo-árbitro, deixando os jogadores de Malawi desconsolados.

Os comandados de Mario Marinica acabaram no terceiro lugar, com quatro pontos, mas têm boas perspetivas para serem um dos quatro melhores terceiros classificados. Ficam, porém, à espera do que aconteça até ao fecho da fase de grupos.

Com quatro pontos, mas já apurada de forma direta para os oitavos, está a seleção da Guiné Conacri, que perdeu mas pôde festejar. O triunfo do Zimbabué, que fechou a fase de grupos com os seus três primeiros pontos, surgiu com golos de Musona (26m) e Mahachi (43m). Naby Keita reduziu, aos 49 minutos, num grande golo. Um jogo histórico, pois teve a primeira mulher na função de árbitro na CAN.

Apurados já estão também Camarões, Burquina Faso, Marrocos e Nigéria.



O golo de Naby Keita: