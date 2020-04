Um talhante e uma professora, de 28 e 27 anos, respetivamente, casaram recentemente e decidiram, como destino de lua-de-mel, as Maldivas. Contudo, a experiência no arquipélago asiático está a ser mais duradoura devido à covid-19, pandemia que dificultou o regresso ao país de origem, a África do Sul.

O casal sul-africano embarcou para a lua-de-mel a 22 de março, já com a pandemia em estado avançado a nível mundial, com a garantia do agente da viagem de que o regresso a casa seria feito em condições normais.

«Vão e divirtam-se», cita o New York Times. Contudo, Olivia e Raul não viram exatamente a história acontecer dessa forma, como relataram ao mesmo jornal norte-americano. Tudo porque, três dias depois de aterrarem nas Maldivas, os aeroportos sul-africanos anunciaram encerramento no dia seguinte. Em suma, mesmo que o casal partisse para a viagem de regresso no imediato, já não chegariam a tempo.

Apesar disso, o casal viu compensada a estadia, num hotel de cinco estrelas que ficou só para ambos. «É incrível termos este tempo extra», contou Olívia, numa história que pode ler com maior desenvolvimento na TVI24.