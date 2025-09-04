Atenção, FC Porto: Christian Eriksen treina com o plantel do Malmö
Internacional dinamarquês está sem clube. Emblema sueco nega transferência
Internacional dinamarquês está sem clube. Emblema sueco nega transferência
Sem clube desde que viu o contrato que o ligava ao Manchester United ter expirado, no final de junho, Christian Eriksen vai mantendo a forma no Malmö, clube sueco que será adversário do FC Porto na fase liga da Liga Europa.
O campeão da Suécia confirmou que o médio, de 33 anos, está a trabalhar às ordens de Henrik Rydström, mas esclarece que não contratou o jogador.
Tillfälligt besök på dagens träning. 👋— Malmö FF (@Malmo_FF) September 4, 2025
Christian Eriksen passar på att träna med tidigare lagkamrater från Brentford och danska landslaget.
Vi vill förtydliga att det rör sig om en träning och inte en transfer. pic.twitter.com/N1aWnNnyR0
Eriksen é internacional pela Dinamarca e representou alguns dos maiores clubes europeus, como o Ajax, o Inter Milão, o Tottenham ou o Manchester United.
Em 2021, protagonizou um episódio arrepiante quando colapsou, devido a uma paragem cardíaca, durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, a contar para a fase de grupos do Euro 2020.
Regressou aos relvados oito meses depois, ao serviço dos ingleses do Brentford, com um desfibrilador implantado no peito.
O Malmö defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, na sexta jornada da fase regular da Liga Europa, agendada para o dia 11 de dezembro.