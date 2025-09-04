Sem clube desde que viu o contrato que o ligava ao Manchester United ter expirado, no final de junho, Christian Eriksen vai mantendo a forma no Malmö, clube sueco que será adversário do FC Porto na fase liga da Liga Europa.

O campeão da Suécia confirmou que o médio, de 33 anos, está a trabalhar às ordens de Henrik Rydström, mas esclarece que não contratou o jogador.

Tillfälligt besök på dagens träning. 👋



Christian Eriksen passar på att träna med tidigare lagkamrater från Brentford och danska landslaget.



Vi vill förtydliga att det rör sig om en träning och inte en transfer. pic.twitter.com/N1aWnNnyR0 — Malmö FF (@Malmo_FF) September 4, 2025

Eriksen é internacional pela Dinamarca e representou alguns dos maiores clubes europeus, como o Ajax, o Inter Milão, o Tottenham ou o Manchester United.

Em 2021, protagonizou um episódio arrepiante quando colapsou, devido a uma paragem cardíaca, durante o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, a contar para a fase de grupos do Euro 2020.

Regressou aos relvados oito meses depois, ao serviço dos ingleses do Brentford, com um desfibrilador implantado no peito.

O Malmö defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, na sexta jornada da fase regular da Liga Europa, agendada para o dia 11 de dezembro.