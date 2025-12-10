Liga Europa: treinador do Malmö pede «coragem» contra FC Porto

O treinador interino Anes Mravac, que se despede quinta-feira do Malmö, antes da chegada de Miguel Ángel Ramírez, assumiu o favoritismo do FC Porto, no jogo da Liga Europa em futebol, e defendeu uma postura ousada. Mravac sublinhou a importância de ter «coragem» para a sua equipa.

Antevisão ao jogo

«Vamos jogar contra o FC Porto num estádio fantástico e poucas pessoas têm a sorte de disputar este tipo de jogos. Também falámos sobre o que não fizemos contra o Nottingham. Podemos falar sobre abordagens táticas o tempo todo, mas se não fizermos o básico bem feito, será muito, muito difícil. Sentimos isso contra o Nottingham. Basicamente, temos de igualá-los em termos de corrida e duelos. Temos de fazer o básico da melhor forma possível para termos uma oportunidade amanhã.»