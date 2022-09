O selecionador de Malta, Devis Mangia, foi afastado temporariamente pela Associação de Futebol de Malta (MFA), depois de o organismo ter recebido um relatório sobre suposta violação de políticas.

«A Associação de Futebol de Malta comunica que Devis Mangia foi temporariamente dispensado das suas funções de selecionador nacional depois de ter sido recebido um relatório sobre alegada violação de políticas», refere a MFA, em comunicado, sem especificar a infração.

Em Malta, o portal MaltaToday noticia que Mangia foi acusado de conduta sexual imprópria para com um dos atletas da seleção nacional.

«Mangia deu a sua total disponibilidade para que os factos da questão sejam apurados. A Associação não vai pronunciar-se mais até que os próximos passos sejam discutidos com os respetivos órgãos de decisão de forma aberta e transparente», refere a MFA, acrescentando que o jogo particular desta noite, ante Israel, vai ter o adjunto Davide Mazzotta como líder no banco de suplentes.

O MaltaToday refere que um porta-voz da MFA disse que o organismo vai reunir-se na quarta-feira, mas não acrescentou mais comentários além do comunicado oficial.

Mangia já esteve envolvido em casos semelhantes no passado, já tendo sido acusado de manter relações íntimas com jogadores quando treinava no Universitatea Craiova, na Roménia. Em 2016, também foi notícia, em Itália, a sua saída do comando técnico do Ascoli, na qual foram alegados motivos de saúde. Contudo, Mangia foi associado a uma saída do retiro da equipa por algumas horas, juntamente com um jogador.