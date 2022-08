Centenas de adeptos do Manchester United aproveitaram o jogo desta segunda-feira, com o Liverpool, para protestar contra os donos do clube.

As manifestações contra a família Glazer fizeram-se notar primeiramente fora do Estádio de Old Trafford, e depois também nas bancadas, nomeadamente antes do apito final.

Os Glazer controlam o Manchester United desde 2005, mas nos últimos anos poucos foram os títulos conquistados pelos «red devils», em claro contraste com o período dourado com o treinador Alex Ferguson.

Veja as imagens do protesto na galeria associada ao artigo.