Um adepto do Manchester City que viajou até Espanha para ver o jogo do clube inglês ante o Villarreal foi encontrado sem vida na manhã de terça-feira, no apartamento em que estava hospedado na cidade de Benidorm, poucas horas antes do início do jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O alerta por Guy Bradshaw, de 35 anos, foi dado por um elemento do seu grupo de amigos, que se deslocou até território espanhol para assistir ao jogo da liga milionária, segundo o Manchester Evening News.

O Manchester City partilhou uma mensagem nos seus canais oficiais, na qual lamenta o falecimento do adepto de 35 anos.

«Estamos profundamente tristes com o falecimento de Guy Bradshaw, um adepto do Manchester City que morreu tragicamente em Espanha, antes da partida do nosso clube contra o Villarreal, na noite passada. Todos no clube enviam as condolências à família, amigos e fãs neste momento difícil», refere o clube de Manchester.

A causa da morte, segundo o Manchester Evening News, ainda não foi confirmada, mas o mesmo jornal apurou que a família foi informada de que «não há circunstâncias suspeitas».