O Nottingham Forest recebeu o Manchester City no último sábado e o encontro, que terminou empatado a um golo, foi marcado por provocações saudáveis nas bancadas.

Os adeptos do Forest dirigiram-se aos citizens, enalteceram as suas conquistas nas Taça dos Clubes Campeões Europeus (1978/79 e 1979/80) e receberam troco. Ora, na resposta, atiraram nova provocação, numa clara referência à vontade do City em conquistar a Champions, um feito que tarda em acontecer.

«Campeões da Europa, vocês nunca vão cantar isso», entoaram os adeptos da casa.

«Campeões da Europa, vocês nem eram nascidos», ouviram de volta, embora tenham ganho esta «luta».

«Campeões da Europa, vocês nem vão estar vivos.»