Pep Guardiola e Mikel Arteta voltam a reencontrar-se esta sexta-feira, em jogo da Taça da Inglaterra e o treinador do Manchester City, na antevisão ao encontro, não se mostrou surpreendido com o sucesso do compatriota, pois já o previa.

«O Arsenal é um dos clubes mais importantes em Inglaterra. Disse muitas vezes que sabíamos disso, quando ele estava aqui. A habilidade e capacidade dele... [o sucesso dele] é o maior elogio para o Arsenal também. Confiaram nele nos momentos maus. Não deve ter sido fácil. Precisas de tempo e investimento, mas os resultados estão aí. É um desafio para nós enfrentá-los», disse o catalão em conferência de imprensa.

Guardiola recordou ainda os anos que trabalhou com Arteta e lembrou que o então adjunto já demonstrava um carinho especial pelos gunners, clube que também representou como jogador.

«Quando ele estava aqui e fazíamos golos, ele saltava e comemorava, exceto contra uma equipa. Marcávamos golo, eu saltava, voltava para o banco e ele estava sentado lá. Era o Arsenal. Dizia 'este tipo gosta do Arsenal'. É como eu. Se fosse treinador-adjunto e o Barcelona me ligasse, eu ia, é o meu clube. Não sou pessoa de dizer ‘tens de ficar aqui, tens contrato’. As pessoas têm de voar quando acreditam que é o melhor para elas. Aos jogadores acontece muitas vezes, se não estão felizes, têm de ir embora porque a vida é muito curta para eles», vincou.

O treinador do Manchester City também reconheceu que Arteta teria sido uma boa opção para o substituir no comando dos citizens. «Tenho a certeza de que se eu saísse e ele estivesse aqui, ele seria a melhor opção. Mas renovei o meu contrato.»