O Fluminense já está na final do Mundial de Clubes, e esse foi um cenário antecipado por Bernardo Silva mesmo antes do jogo.

Em conferência de imprensa, o médio do Manchester City, que vai tentar esta terça-feira apurar-se para esse duelo decisivo, elogiou o futebol brasileiro e destacou um nome: Abel, o português que treina o Palmeiras.

«Não vi a final, mas tento ver o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores. Por causa do fuso horário nem sempre é fácil, mas os brasileiros e os portugueses têm uma conexão especial e obviamente tentamos acompanhar alguns jogos», começou por dizer.

«Por exemplo, o Abel, o treinador do Palmeiras, é alguém que conheço e que aprecio bastante. Tento ver os jogos dele. As equipas brasileiras são sempre fortes, a cultura futebolística no Brasil é muito especial. O fluminense tem uma hipótese grande de chegar à final e ser candidato», acrescentou.

O Manchester City, refira-se, defronta esta tarde o Urawa Reds Diamonds, nas meias-finais. A final, onde o Fluminense já está à espera de adversária, disputa-se na sexta-feira, às 18h00.