Ederson Moraes tem sido associado a uma saída para a Arábia Saudita neste mercado e o The Athletic noticiou recentemente que um dos motivos para uma eventual transferência era o mal-estar com Stefan Ortega, número dois da baliza do Manchester City.

Ora, o internacional brasileiro, de 30 anos, veio a público desmentir a notícia e recordou quando sofreu um choque violento no jogo com o Tottenham, na reta final da temporada, e teve de ser substituído.

«Esclarecendo que a nota publicada pelo The Athletic ontem – referindo-se à minha suposta insatisfação com um colega – é completamente falsa. O suposto dia mencionado foi, sem dúvida, um dos dias mais difíceis da minha carreira, quando sofri uma fratura que me impediu de jogar na reta final da época e, consequentemente, de representar o meu país na Copa América. No momento da lesão, o meu único pensamento era continuar a jogar, defendendo o Manchester City na corrida pelo título que conquistámos… Não teria podido prosseguir como desejava devido à lesão que causou, prejudicando completamente a minha visão. Continuo concentrado na preparação da época», escreveu o ex-Benfica no Instagram.

Pep Guardiola, refira-se, já manifestou vontade em continuar com o guardião brasileiro, porém, assumiu que a saída não pode ser descartada: «Gostava que ele ficasse, mas isso depende dos outros clubes.»

Ederson, que está a caminho da oitava temporada nos «citizens», tem contrato até 2026.