O Manchester City qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, ao vencer na receção ao Liverpool, por 3-2, no jogo grande da quarta eliminatória da prova. No duelo entre os dois clubes mais titulados nesta Taça, cai o atual detentor do título.

O português Fábio Carvalho, titular na equipa comandada por Jurgen Klopp, ainda marcou, respondendo ao golo inicial de Haaland. Contudo, o City, que desperdiçou duas vantagens no jogo, acabou mesmo por selar o apuramento: o golo final de Nathan Aké, o do 3-2, não teve resposta dos visitantes.

O City entrou logo a assustar numa ocasião de Haaland aos 19 segundos e Darwin respondeu no minuto seguinte, valendo Laporte a cortar o remate do uruguaio.

Depois de um aviso de cada lado, Haaland, que já não competia há quase mês e meio, desde 12 de novembro, mostrou fome de golo e fez o 1-0, numa bela finalização na área após cruzamento de Kevin De Bruyne, em antecipação a Joe Gomez. Nulo desfeito aos dez minutos, 24.º golo em 19 jogos pelo City em 2022/23.

A resposta do Liverpool demorou dez minutos, com Fábio Carvalho a empatar aos 20: Matip progrediu com bola na direita, colocou para Milner no vértice direito da área e o médio assistiu o português, para um remate frouxo, mas suficientemente colocado a bater Stefan Ortega.

Os primeiros minutos da segunda parte, já sem Fábio Carvalho e Bajcetic (substituídos por Fabinho e Oxlade-Chamberlain) foram de loucos, com um golo para cada lado: Mahrez, após um passe em profundidade de Rodri, tirou Robertson do caminho com uma exímia receção e rematou colocado para o 2-1 (47m). Porém, no minuto seguinte, Chamberlain lançou a velocidade de Darwin, que fugiu a Laporte pela esquerda e assistiu Salah para o 2-2.

O português Bernardo Silva entrou aos 88 minutos, para a saída de Gundogan, sendo que João Cancelo ficou no banco de suplentes dos azuis de Manchester.

O Manchester City junta-se assim a mais seis clubes da Premier League nos quartos de final (Wolverhampton, Newcastle, Leicester, Southampton, Nottingham e Manchester United), além do Charlton, da League One, a terceira divisão inglesa.

Os quartos de final estão agendados para 9 de janeiro de 2023.

O City, segundo clube com mais Taças da Liga (oito, atrás das nove do Liverpool), vai assim procurar igualar os reds e repetir a conquista que já conseguiu em 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2014, 1976 e 1970.