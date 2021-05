O vocalista da antiga banda Oasis, Liam Gallagher, implorou esta sexta-feira, através da rede social Twitter, para que possa viajar para a cidade do Porto, numa indireta alusão à final da Liga dos Campeões que se realiza no Estádio do Dragão.

Liam, que é, a par do irmão Noel, um dos adeptos mais conhecidos do Manchester City, deixou claras as suas intenções, para poder ser um dos 12 mil adeptos a assistir ao vivo ao encontro marcado para 29 de maio contra o Chelsea.

«Porto, sou eu, Wonderwall [ndr: em alusão a uma das músicas mais conhecidas dos Oasis], deixe-me entrar», escreveu o músico de 48 anos, esta sexta-feira.