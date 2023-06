Jack Grealish tem sido uma verdadeira animação na festa do Manchester City nos últimos dias e até se está a intrometer no trabalho do diretor desportivo.

O internacional inglês, que tem uma relação especial com Bernardo Silva, teve uma reação curiosa na direção do médio português, quando a equipa dos citizens estava no metro, antes da habitual parada pela cidade.

«Por favor, não vás», implorou Grealish, numa altura em que Bernardo é associado a uma transferência neste verão.

Ora veja: