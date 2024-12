A derrota do Manchester City em Liverpool, este domingo (2-0), para a 13.ª jornada da Premier League, não só deixa os azuis de Manchester a 11 pontos do líder, como também deixa outras marcas históricas no passado recente do clube e também no percurso de Pep Guardiola como treinador.

Com quatro derrotas nas últimas quatro jornadas da Premier League, esta é a primeira vez que Guardiola atinge tal sequência de derrotas como treinador, em jogos de campeonato.

Antes do desaire em Liverpool, esta série começou com a derrota ante o Bournemouth, seguida da sofrida com o Brighton (ambas fora e por 2-1) e da goleada sofrida em casa com o Tottenham (0-4).

4 - Manchester City have lost four consecutive Premier League matches for the first time since August 2008. Meanwhile, this is the first time in Pep Guardiola’s managerial career that he has lost four consecutive league matches. Uncharted. pic.twitter.com/4K53ky6Zo7 — OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2024

Além disso, é a primeira vez em 16 anos e meio que o Manchester City volta a sofrer quatro derrotas seguidas para o campeonato. Tal não acontecia desde agosto de 2008, quando completou, ainda que em épocas distintas, quatro derrotas seguidas para a Premier League. Depois de perder ante o Fulham, Liverpool e Middlesbrough nas últimas três jornadas de 2007/08, perdeu com o Aston Villa na primeira ronda de 2008/09.

Para ver quatro derrotas seguidas na Premier League na mesma época, é só recuar à época 2006/07, quando, entre janeiro e março de 2007, perdeu cinco jogos seguidos para o campeonato.

De resto, a sequência global em vigor agrava-se, porque são já sete jogos sem vitórias entre todas as competições: seis derrotas e um empate. E o empate, na passada terça-feira, foi sofrido com contornos dramáticos, 3-3 ante o Feyenoord, a quem o City esteve a vencer por 3-0, em jogo da Liga dos Campeões.