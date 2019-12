Na véspera do encontro do Manchester City em Oxford, para a Taça da Liga, Pep Guardiola confirmou que o seu adjunto, Mikel Arteta, está a negociar com o Arsenal. Os «gunners», lembre-se, têm Ljungberg como interino desde a saída de Emery.



«Fomos tão espertos em contratá-lo e os outros deixaram-no escapar. É uma pessoa incrível e um bom treinador e tem uma grande ética de trabalho. Por isso Arteta é como é. Ele está a conversar com o Arsenal, não sei. Arteta faz parte do grupo e está aqui. Quando tivermos notícias, saberei e vocês [jornalistas] também. Ele está cá, fez parte do treino e amanhã vai viajar connosco», afirmou em conferência de imprensa.



O técnico dos campeões ingleses comentou ainda o sorteio da Liga dos Campeões que colocou o Real Madrid no caminho da sua equipa.



«É um teste incrível. Em fevereiro veremos em que condições as duas equipas vão estar. Vamos tentar fazer dois bons jogos», disse.



