Pep Guardiola anunciou, este sábado, que Rodri vai estar fora dos relvados, pelo menos, até à pausa em setembro para as seleções.

«O Rodri está a melhorar, mas sofreu uma lesão séria no último jogo, com o Al Hilal [no Mundial de Clubes]. Ele treinou melhor nos últimos dias e espero que depois da pausa internacional esteja realmente em forma», esclareceu o treinador dos «citizens».

Recorde-se que o médio de 29 anos, Bola de Ouro em 2024, sofreu uma rotura nos ligamentos cruzados em setembro do ano passado, que o fez perder praticamente toda a temporada.

