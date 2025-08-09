Internacional
Há 2h e 4min
Guardiola confirma nova lesão de Rodri
Médio lesionou-se no Mundial de Clubes e só deve voltar após a pausa das seleções
Pep Guardiola anunciou, este sábado, que Rodri vai estar fora dos relvados, pelo menos, até à pausa em setembro para as seleções.
«O Rodri está a melhorar, mas sofreu uma lesão séria no último jogo, com o Al Hilal [no Mundial de Clubes]. Ele treinou melhor nos últimos dias e espero que depois da pausa internacional esteja realmente em forma», esclareceu o treinador dos «citizens».
Recorde-se que o médio de 29 anos, Bola de Ouro em 2024, sofreu uma rotura nos ligamentos cruzados em setembro do ano passado, que o fez perder praticamente toda a temporada.
