Na antevisão à Supertaça inglesa, marcada para o próximo domingo, diante do Arsenal, Pep Guardiola confirmou que Josko Gvardiol está perto de ser oficializado como reforço do Manchester City.

«Em relação ao Gvardiol, que apelido lindo que ele tem», começou por brincar o técnico espanhol, que tem um apelido semelhante ao do defesa-central de 21 anos.

«Está fazer os exames médicos. Toda a gente sabe que ele está aqui. Espero que possamos fechar um acordo nas próximas horas ou dias», revelou.

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester City chegou a um acordo de 90 milhões de euros com o Leipzig para a transferência do internacional croata, que se vai tornar no defesa mais caro da história.

Formado no Dínamo de Zagreb, Gvardiol passou as duas últimas temporadas na Alemanha: fez 87 jogos, marcou cinco golos e somou três assistências.