Pep Guardiola, treinador do Manchester City, disse que o Mundial de Clubes do verão passado ajudou a equipa a dissipar o «nevoeiro» que envolvia o clube na temporada 2024/25, em que perderam a chance de vencer o pentacampeonato inglês.

O City está a disputar com o Arsenal e o Aston Villa a liderança da Premier League e conquistou a sexta vitória consecutiva, sobre o Nottingham Forest, no sábado (2-1).

Em declarações aos jornalistas britânicos neste domingo, Guardiola explicou que a viragem psicológica aconteceu após uma reunião entre vários dirigentes do clube, entre eles o português Hugo Viana.

«Quando defrontámos o Al Hilal, não foi o facto de não termos ganho, mas sim de termos sido tão bons. Entrámos em época de férias e eu só disse: 'OK, vão de férias'. Fiquei chateado porque fomos bons, com os rapazes a treinar bem. Em Boca Raton, em frente à praia, todos estavam felizes. Fizemos muitos jantares, muitas conversas [sobre] o que temos que fazer na próxima temporada. Queríamos prolongar isso, apenas para viver o momento», começou por recordar.

«Depois de conversar com o Pep [Lijnders] e o James [French], o Manel [Estiarte], o Hugo [Viana] e o Txiki [Begiristain], demos a volta e percebemos que algo tinha mudado. Energia, energia, energia. Perdemos isso na temporada passada. Começámos a treinar melhor, a competir melhor. Isso não significa que vamos ganhar, mas que somos capazes de reconhecer a equipa. Agora são oito vitórias consecutivas. Não é fácil, mas competimos da maneira que sabemos. Temos que melhorar, com certeza, mas essa mentalidade é a melhor», admitiu o espanhol.

O Manchester City foi eliminado nos oitavos de final do Mundial e ficou em terceiro na Premier League. Venceu 'apenas' a Community Shield. Nesta temporada estão a competir em todas as frentes.