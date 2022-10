Erling Haaland continua imparável no início da aventura no Manchester City. O norueguês, que leva 19 golos em 12 jogos, voltou a ser tema da conferência de imprensa de Pep Guardiola depois da goleada do campeão inglês contra o Copenhaga.



«Não tem uma cláusula específica nem para o Real Madrid nem para nenhuma outra equipa. O que é que posso dizer? Tenho a sensação de que Haaland é incrivelmente feliz aqui», referiu o catalão quando questionado sobre a possibilidade do avançado sair para os merengues no futuro.



Guardiola aproveitou ainda para explicar o motivo pelo qual Haaland saiu ao intervalo. «Ele joga muitos minutos e o jogo estava controlado. O Cole Palmer é um excelente jogador e estava com muita vontade de jogar. Se o jogo estivesse mais aperto, Erling teria continuado», justificou.



Recorde-se que o Alfie Haaland revelou os planos da carreira do filho, o que motivou os rumores acerca de uma possível transferência para Madrid.