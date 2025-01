Após a goleada de sábado na Taça de Inglaterra, Pep Guardiola teve uma visita inesperada na garagem do estádio. O treinador do Manchester City foi interpelado por jovens que pediam autógrafos, mas revoltou-se com a situação, isto porque, segundo o catalão, são os mesmos que estão constantemente a pedir que assine camisolas e outros objetos.

«Não venham de novo. Eu não vou assinar mais nenhuma vez. Eu conheço as vossas caras. Vão para a escola, são jovens. Não fiquem aqui a perder tempo. Querem viver a vida a fazer isto?», questionou, até que um deles respondeu que era cozinheiro.

«Então faz melhor», respondeu Guardiola.

O treinador do Manchester City criticava a atitude dos adeptos que, muito provavelmente, iriam vender mais tarde aqueles autógrafos, como acontece em várias ocasiões com camisolas oferecidas por jogadores.