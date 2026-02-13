Confesso fã de Bernardo Silva, Pep Guardiola voltou a abordar o futuro do jogador que está em final de contrato com o Manchester City. Na antevisão ao embate com o Salford City, para a Taça de Inglaterra, o espanhol admite não saber nada sobre a continuidade do capitão.

«Se ele fica na próxima época? Não faço ideia. Não falei com ele sobre isso. Apenas disse-lhe: 'Quando tiveres uma decisão, diz-me'. Não faço ideia», afirmou o técnico.

Antes disso, Guardiola deixou mais elogios ao português. «Bernardo lidera pelo exemplo e ninguém no balneário pode negar que ele faz isso», atirou.

Há apenas alguns dias, o treinador do Manchester City disse que o médio é «insubstituível», após a vitória sobre o Liverpool.

Guardiola ainda falou sobre a condição física de Erling Haaland, admitindo que o norueguês «não está a 100 por cento» para o jogo da Taça de Inglaterra. O mesmo com John Stones, que voltou de lesão recentemente.

As duas equipas enfrentam-se pelas 15 horas deste sábado, na quarta ronda da competição.