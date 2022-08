Pep Guardiola voltou a abordar o tema Bernardo Silva para salientar que quer manter o jogador português no Manchester City, apesar do interesse declarado do Barcelona.

«Não sou ninguém para dizer ao Xavi para esquecer o Bernardo. É nosso jogador e queremos que fique connosco porque é importantíssimo. Dito isto, não quero que nenhum jogador esteja descontente, mas também não quero que o Bernardo saia, porque é um jogador superlativo», afirmou o técnico catalão da equipa inglesa à margem do jogo particular frente ao Barça.

«Como jogador e como pessoa, o Bernardo é dos melhores jogadores que tive. Em qualquer competição é o melhor jogador, mas se chegar uma oferta... Agora, faltam sete dias para o fecho do mercado e se o Bernardo saísse teríamos que ir ao mercado e não é fácil. Dito isto, o Bernardo gosta muito do Barcelona», acrescentou Guardiola.

Barcelona e Manchester City empataram na última noite em Camp Nou, 3-3, num jogo de solidariedade para com os doentes que sofrem com esclerose lateral amiotrófica (ELA).