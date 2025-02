Nico González foi titular na goleada aplicada pelo Manchester City ao Newcastle (4-0), este sábado, no Etihad Stadium.

No final do encontro, Pep Guardiola não ficou indiferente à exibição do jovem jogador de 23 anos, que considera ser um «investimento» certeiro para o futuro do clube.

«A presença de Nico ajuda-nos muito nos 50/50. Ele ganha sete bolas e podemos correr. Se ele perder sete, eles correriam. O clube fez um investimento incrível para o futuro em termos de mentalidade», afirmou Guardiola depois do encontro diante dos «magpies».

O técnico espanhol deixou elogios também ao FC Porto e ao antigo treinador Sérgio Conceição, que considera ter ajudado o jovem jogador a evoluir. «Ele era um jogador na academia do Barcelona, que é a melhor do mundo para ensinar (…) mas foi no FC Porto, que Sérgio Conceição [antigo treinador dos dragões e atualmente no AC Milan] o ajudou muito a melhorar sua agressividade e inteligência e como jogar diferentes tipos de jogo».

«Ele é tão jovem, com 23 anos, e faz-me lembrar um mini Rodri. É um grande elogio, mas sente-se a presença dele. Claro que ainda está a milhas do Rodri, que é o melhor… Mas todos temos a sensação que nos vai ajudar muito nesta época», acrescentou o técnico dos «citizens».

Nico González chegou ao Manchester City no último mercado de inverno, a troco de 60 milhões de euros, oriundo do FC Porto, e já somou duas partidas pelo clube inglês.