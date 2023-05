O Manchester City foi eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões na temporada passada, mas esta quarta-feira conseguiu vingar-se dos merengues e assegurou presença na final da prova. Após o jogo, Pep Guardiola estava radiante.

«Tive a sensação de que estivemos um ano a jogar com uma dor no estômago pelo que aconteceu na época passada. Acho que hoje saiu tudo além do que esperávamos. Foi tão doloroso na época passada [perder frente ao Real Madrid]. Quando as pessoas dizem que falta caráter a estes jogadores... mas durante um ano mostrámos o quão especial é este grupo», disse o treinador dos citizens à BT Sport, antes de elogiar o português Bernardo Silva, autor de dois golos.

«Os jogadores foram excecionais. Neste tipo de palcos, neste tipo de jogos, o Bernardo está sempre presente. É um dos melhores jogadores que já vi na minha vida», frisou.

Relativamente à final, em Istambul, diante do Inter de Milão, Guardiola assumiu que preferia outro adversário.

«Uma final contra uma equipa italiana não é o melhor presente. Eles são competitivos. Esta vitória vai render muitos elogios, mas temos tempo para nos preparar mentalmente», concluiu.

