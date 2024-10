O Manchester City foi eliminado da Taça da Liga pelo Tottenham, mas as dores de cabeça para Pep Guardiola não ficam por aqui. Os «citizens» têm três jogos fora em sete dias antes da pausa para as seleções, sendo um deles a visita ao Sporting, para a Champions.

Guardiola mostrou-se preocupado no final do jogo com os «spurs» e revelou que só tem 13 jogadores aptos.

«Nós temos 13 jogadores [disponíveis], por isso, estamos em verdadeiras dificuldades», começou por dizer.

«A maior parte dos rapazes que jogaram terminou com problemas, vamos ver como recuperam. O Rico [Lewis] é o único jogador que não podemos descansar. Gostávamos que descansasse, mas não podemos. Não tenho alternativa O meu capitão [Kyle Walker] está lesionado, por isso, não tenho alternativa. Amanhã [quinta-feira], teremos dois guarda-redes e Erling Haaland para o treino, não temos mais ninguém», prosseguiu.

«Estamos em apuros, porque, em nove anos, nunca aconteceu uma situação destas, com várias lesões, por diversas razões. Nestas situações, os jogadores dão um passo em frente e estão mais juntos do que nunca», completou.