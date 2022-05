Pep Guardiola continua a digerir a derrota diante do Real Madrid que afastou o Manchester City da final da Liga dos Campeões. O assunto voltou a centralizar a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Newcastle e o treinador catalão acabou por dar uma «alfinetada» em José Mourinho quando comentava o tamanho do fracasso dos citizens.

«As pessoas dizem que como esta equipa não conseguiu vencer a Liga dos Campeões é um fracasso. Eu não concordo, mas aceito, mas não irei entrar em debate sobre quem tem razão. Tenho sempre fome de títulos. Penso todos dias na sorte que tenho. Sei que as pessoas estão obcecadas com a Liga dos Campeões, mas no dia em que ganharmos tenho a certeza que foi por causa do dinheiro que gastámos, não pelo trabalho que está por trás», atirou.

Para o treinador do City, o sucesso na Liga dos Campeões não depende apenas do dinheiro e, foi nesse contexto, que a Roma de José Mourinho, que vai disputar a final da nova Liga Conferência, foi introduzida na conversa. «Para mim, não se trata de uma questão de dinheiro, mas os adeptos não entendem isso. A Roma também gastou muito dinheiro e nem está na Liga dos Campeões», referiu ainda.