Protagonista de um incidente que envolveu um operador de câmara e o médio do Newcastle Bruno Guimarães, no final do jogo entre os Magpies e o Manchester City para a Premier League, Pep Guardiola, treinador dos Cityzens, confessou-se «envergonhado» e desculpou-se pela reação intempestiva tida em pleno relvado do St. James’ Park.

Na antevisão ao duelo com o Bayer Leverkusen, para a fase regular da Liga dos Campeões, o treinador espanhol confessou: «Sinto-me envergonhado sempre que vejo as imagens. Não fico feliz por isso e peço desculpa ao operador de câmara. Levo 1000 jogos como treinador, mas não sou perfeito e cometo erros. Apenas procuro defender a minha equipa e o meu clube.»

De recordar que, na flash interview que se seguiu à derrota do City em Newcastle (2-1), Pep Guardiola procurou relativizar a situação. «Disse ao Bruno (Guimarães) o quão bom ele é. Sobre a situação com Gigi (Donnarumma), expliquei o que aconteceu nas situações anteriores. Acho que está tudo bem», disse, na altura.

O Manchester City, quarto classificado na fase liga da Champions, recebe o Bayer Leverkusen (21.º), na terça-feira (20h00). O jogo será arbitrado pelo português João Pinheiro.