O calendário do futebol inglês começa a apertar e Pep Guardiola fez questão de avisar que vai dar descanso a alguns dos jogadores mais utilizados, como o português Rúben Dias, já no próximo jogo. O Manchester City vai defrontar o Newcastle esta quarta-feira e, três dias depois, marca encontro com o Wolverhampton.

«Alguns jogadores que têm muitos minutos não vão jogar contra o Newcastle. A Carabao Cup é ótima para quem não está a jogar de forma regular. Podem ter minutos e é perfeito», disse o técnico dos citizens.

«Não vou estar a gastar um por cento de energia na Carabao Cup. Jogadores como o Kyle [Walker], o Rúben [Dias], que jogam 90 minutos no clube e na seleção, já estão exaustos», acrescentou.

Guardiola, que foi operado em setembro a um problema nas costas, brincou com o tema e disse estar disponível para dar uma ajuda à equipa.

«Vamos jogar com os jogadores que precisam, talvez da formação, talvez eu jogue. As minhas costas já estão a ficar melhores, por isso, talvez consiga somar uns minutos», atirou.