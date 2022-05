A resposta do Manchester City à eliminação da Liga dos Campeões não poderia ter sido melhor. Os citizens golearam o Newcastle (5-0) e ainda ganharam pontos ao Liverpool na corrida pelo título da Premier League, já que os reds empataram nesta jornada, diante do Tottenham (1-1).

No final do jogo com os magpies, Pep Guardiola aproveitou para enviar um recado.

«Toda a gente neste país apoia o Liverpool, a comunicação social e todos», começou por dizer o técnico dos citizens à beIN Sports.

«Claro, porque o Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias. Não na Premier League, porque ganhou uma em 30 anos, mas isso não é um problema», acrescentou.

O conjunto de Guardiola pode conquistar o quarto título em cinco anos, um ciclo apenas interrompido pela vitória dos reds em 2019/20. Faltam três jogos (Wolves, West Ham e Aston Villa), numa altura em que os citizens levam três pontos de avanço: 86 contra 83.

«O Liverpool está ao lado do Manchester United como o clube mais importante [em Inglaterra] em termos de títulos, legado, história, muitas coisas. Mas estamos na luta desde os últimos 11 ou 12 anos. Sei que às vezes nos sentimos desconfortáveis, mas não me importo se as pessoas querem que o Liverpool ganhe mais do que nós. Não é um problema», vincou.

«Temos de fazer nove pontos ou talvez seis, depende do que vai acontecer nos próximos dois jogos em termos de saldo de golos, mas agora quarta-feira [no Molineux] é a nossa derradeira final. O nosso destino está nas nossas mãos e isso é importante», rematou.