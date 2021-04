Pep Guardiola não aceita que digam que o Manchester City desvalorizou a Taça de Inglaterra depois da equipa ter sido eliminada pelo Chelsea no passado sábado, na meia-final, num jogo em que o treinador catalão fez oito alterações na equipa-base. O treinador garante que pretendia ganhar o jogo e chegar à final e acabou por entrar em diálogo com um jornalista na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

«Sim, é verdade, fizemos oito alterações, mas só tivemos dois dias e meio para recuperar. Jogámos fora, tivemos de viajar de comboio, uma viagem de três horas, mais do que isso, porque tivemos de parar uma hora. Além disso, todos merecem jogar, mas não digam que não damos importância», começou por destacar.

O treinador recordou depois o histórico do clube, para reforçar a ideia que a equipa valoriza a Taça de Inglaterra. «Quando uma equipa chega à fase final da competição, como podem dizer isso? Quando esta equipa ganhou quatro finais consecutivas na Taça da Liga. Digam apenas que perdemos o jogo. Quando se perde, as decisões são más, mas esse é um argumento pobre meus amigos. Muito pobre. Não chegámos às meias-finais da Taça de Inglaterra ou à final da Taça da Liga há quatro anos e às meias-finais da Champions se não valorizarmos nada», prosseguiu.

Guardiola lembrou ainda que o Chelsea também é uma boa equipa. «Já fiz dezenas de jogos na Taça de Inglaterra com esta equipa e tentámos sempre ganhar os jogos. Foi um jogo equilibrado, não conseguimos ganhar, parabéns ao Chelsea. O Chelsea é uma equipa de topo. Vocês viram os jogadores que eles contrataram esta época? Isto pode acontecer. Agora se dizem que estamos a desvalorizar a competição…», acrescentou, já com um tom desgastado.

O treinador entrou mesmo em diálogo com o jornalista que o confrontou com a questão. «O que diriam se tivéssemos ganho esta competição depois das oito alterações? Digam antes do jogo que o Pep desvaloriza esta competição, não digam depois só porque perdemos. Estes rapazes lutam ao longo de dez ou onze meses por todos os jogos de uma forma como nunca vi, agora por perdermos um jogo contra uma grande equipa quer dizer que desvalorizamos a competição? Respeitamos muito a Taça de Inglaterra. Viemos aqui para ganhar», apontou.

A fechar, o treinador defendeu ainda os jogadores que jogaram a meia-final. «Da próxima vez, digam-me quem diz isso. Quem diz que o Pep desvaloriza a Taça de Inglaterra, não atirem isso para cima dos outros. «Tu também achas isso? Achas que não respeitámos o jogo? O Sterling, o Ferran, o Gabriel, não merecem jogar?», atirou ainda.

