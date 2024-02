Erling Haaland esteve ausente durante quase dois meses, mas rapidamente encontrou o melhor nível. Esta terça-feira, o avançado norueguês marcou cinco golos na vitória do Manchester City em casa do Luton (6-2) e avisou que os «citizens» estão prontos para lutar.

«A minha forma física? Estou a voltar ao meu melhor. Finalmente estou a sentir-me bem. É uma sensação incrível. Estamos a chegar, temos tempos emocionantes pela frente. Estamos prontos para atacar», garantiu Haaland aos microfones da ITV.

O avançado norueguês destacou ainda a conexão com Kevin De Bruyne, que assistiu nos quatro primeiros golos.

«Kevin de Bruyne é incrível. Ele está a fazer o que faz de melhor. É um prazer jogar com ele. Sabemos o que queremos um do outro e funciona bem. É um jogador inteligente e gosto de jogar com ele», apontou.

Haaland, diga-se, leva 27 golos e seis assistências em 30 jogos esta temporada.