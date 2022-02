O Manchester City vai defrontar o Peterborough nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, ditou o sorteio realizado este domingo.



Bernardo, Rúben Dias e Cancelo vão jogar contra o 22.º classificado do Championship. O Chelsea, por sua vez, também vai medir forças contra um emblema do segundo escalão do futebol inglês: Luton Town.



O Everton, de André Gomes, joga contra o vencedor da eliminatória entre Bournemouth e Boreham Wood. Se o Liverpool afastar o Cardiff, vai defrontar o Norwich.



O quadro do sorteio dos oitavos de final:



Man. City-Peterborough

Luton Town-Chelsea

Crystal Palace-Stoke City

Liverpool/Cardiff City-Norwich

Southampton-West Ham

Middlesbrough-Tottenham

Nottingham Forest/Leicester City-Huddersfield Town

Everton-Bournemouth/Boreham Wood