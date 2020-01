O Man. City dizimou o Aston Villa (6-1), este domingo, num final de tarde histórico para Sergio Aguero.



Com João Cancelo em campo o jogo todo e Bernardo no banco, os campeões ingleses chegaram rapidamente a uma diferença de dois golos por obra de Mahrez. O argelino desatou a driblar adversários e só parou depois de bater Nyland (18m), inaugurando o marcador. Volvidos seis minutos, o extremo assinou o 2-0 após uma jogada confusa na área dos «villans».



Quatro minutos após o bis de Mahrez, Aguero abriu o livro e assinou um belo golo de fora da área. O 4-0 chegou ainda antes do intervalo por Gabriel Jesus, assistido de forma primorosa por De Bruyne.



Alguns adeptos da formação de Birmingham decidiram abandonar o estádio e perderam o feito histórico de Kun Aguero. Lançado por Silva, o avançado driblou dois contrários e marcou o 5-0, superando Thierry Henry como o maior goleador estrangeiro da história da Premier League com 176 golos.



176 - Sergio Agüero is now the outright fifth-highest scoring player in Premier League history, and has scored more goals than any overseas player:



Alan Shearer 260

Wayne Rooney 208

Andrew Cole 187

Frank Lampard 177

Sergio Agüero 176



Phenom. pic.twitter.com/SgQRZS1jrj — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2020



Porém, o argentino não ficou por aqui e chegou ao hat-trick. Mais um feito histórico de Aguero: marcou o 12.º hat-trick e superou o recorde de Alan Shearer.



12 - Sergio Agüero has scored more hat-tricks than any other player in Premier League history (12), overtaking Alan Shearer. Match-ball. pic.twitter.com/V6Ti53cJkz — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2020



O melhor que Aston Villa conseguiu foi reduzir por El Ghazi, de grande penalidade, no período de descontos.



Com este triunfo, o conjunto de Guardiola ultrapassou o Leicester no segundo posto e está a 14 pontos do Liverpool. Por sua vez, o Aston Villa caiu para a zona de descida.



