O Manchester City perdeu com a Juventus por 2-0, na noite desta quarta-feira, em jogo da Liga dos Campeões. O mau resultado, que agrava a série negativa dos citizens, foi alvo de críticas por parte dos adeptos.

Um dos alvos foi o capitão Kyle Walker, que recebeu insultos através das redes sociais alguns deles com teor racista. O inglês mostrou uma dessas mensagens no X e escreveu: «Ninguém devia ser sujeito a este tipo de insultos vis, racistas e ameaçadores, que tenho sofrido desde o jogo de ontem [quarta-feira]».

Já o Manchester City defendeu o seu atleta através de um comunicado oficial, publicado alguns minutos depois.

«O Manchester City condena veementemente o abuso online racista a que Kyle Walker foi vítima após o jogo de ontem à noite. Nós recusamos tolerar discriminação de qualquer tipo, independentemente de ser em estádios ou online. Nós iremos oferecer a Kyle o nosso total apoio após o tratamento repugnante que recebeu», asseguram.

Manchester City strongly condemns the racist abuse that Kyle Walker was subject to online following last night’s fixture.