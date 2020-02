Com o triunfo desta segunda-feira ante o West Ham, por 3-2, o Liverpool igualou o recorde de vitórias consecutivas na Premier League, total de 18.

A equipa de Jurgen Klopp atingiu um registo que pertencia unicamente ao Manchester City, de Pep Guardiola.

Na época 2017/2018, entre a terceira e a 20.ª jornada, já com o português Bernardo Silva no plantel, o City somou 18 vitórias consecutivas no principal campeonato inglês.

