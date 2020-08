O futebolista espanhol David Silva vai ser homenageado pelo Manchester City, com uma estátua erguida no lado de fora do estádio Etihad, em honra aos dez anos do extremo ao serviço do clube inglês.

Os citizens confirmaram o tributo esta segunda-feira, em comunicado oficial, referindo que o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, «comunicou pessoalmente a decisão» a David Silva «após o último encontro» do jogador na Premier League, ante o Norwich.

«Desde o primeiro momento que me trataram de forma fenomenal, senti-me em casa. Eu e a minha família. Estarei grato para sempre. Vou ser do City para toda a minha vida até morrer e a minha família igual», referiu o jogador de 34 anos, que vestiu o azul de Manchester de 2010 até este ano, em declarações na entrevista de despedida, aos canais do City.

Campeão mundial e europeu pela seleção espanhola, David Silva afirmou, na mesma entrevista, que não esperava ter ficado tanto tempo no emblema atualmente orientado por Pep Guardiola. O último jogo oficial que fez foi no passado sábado, ante o Lyon, para a Liga dos Campeões.

«Para ser honesto, não, porque hoje em dia é difícil estar dez anos seguidos na mesma equipa. Mas admito que me senti confortável desde início e por isso fiquei tanto tempo», disse.

Além da estátua no Etihad, o Manchester City comunicou que «um campo de treinos adornado com um mosaico da City Football Academy também vai levar o nome de David Silva» e o mesmo mosaico «já foi concluído e reproduz a inesquecível contribuição de David na vitória por 6-1 em Old Trafford em 2011», ante o vizinho Manchester United, na qual Silva fez um golo e uma assistência.