Carlos Borges vai deixar o Manchester City e assinar pelo Ajax, sabe o Maisfutebol.

Segundo foi possível saber, o negócio vai fazer-se por 20 milhões de euros e o internacional sub-19 português vai rubricar um contrato válido por cinco anos, até 2028.

O acordo está fechado e a transferência deve ser anunciada em breve, depois de cumpridas as últimas formalidades.

Carlos Borges começou a jogar no futsal do Núcleo de Sintra, mas em 2013/14 mudou-se para o Sporting, já futebol de sete. A estadia nos leões não durou muito, já que a família do jovem de 19 anos mudou-se para Inglaterra um ano depois.

No Reino Unido, Borges só jogou nas camadas jovens do Manchester City, onde na época passada foi eleito o melhor jogador da Premier League 2, numa temporada em que fez 25 golos e 11 assistências em 27 jogos – além de ter treinado várias vezes com a equipa principal, às ordens de Pep Guardiola.

Agora, muda-se para os Países Baixos, para jogar no Ajax, onde será colega de equipa de Francisco Conceição.