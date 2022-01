Pep Guardiola testou positivo à covid-19, informou o Manchester City esta quinta-feira.

Além do técnico principal, os citizens também anunciaram a infeção do adjunto Juanma Lillo.

O emblema inglês tem agora 21 elementos do plantel principal em isolamento, entre os quais 14 funcionários e sete jogadores.

Com a confirmação do resultado positivo, o técnico do Man.City vai falhar a deslocação ao terreno do Swindon Town, em jogo da Taça da Liga Inglesa, agendado para esta sexta-feira.