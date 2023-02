O Manchester City aproveitou da melhor forma o empate do líder Arsenal na véspera e venceu este domingo na receção ao Aston Villa, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da Premier League.

A equipa comandada por Pep Guardiola chegou ao intervalo a vencer por 3-0, graças a uma primeira parte de eficácia e bom futebol, gerindo a vantagem na segunda (e também o plantel para o jogo a meio da semana contra o Arsenal, de acerto de calendário, relativo à jornada 12). O Villa ainda deu um aviso ao reduzir para 3-1, mas não deu para assustar os azuis de Manchester.

Com os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva no onze inicial, o City chegou à vantagem aos quatro minutos, com Rodri a desviar na área, de cabeça, após canto de Riyad Mahrez do lado esquerdo.

O 2-0 surgiu aos 39 minutos por Ilkay Gundogan, que desviou ao segundo poste uma bola colocada por Erling Haaland, que no início do lance até podia ter concluído de pé direito após ter ultrapassado o guarda-redes Emiliano Martínez. Contudo, o norueguês preferiu puxar para dentro e acabou a assistir o internacional alemão, que desviou uma bola que três adversários não conseguiram cortar à frente da baliza.

Em cima do intervalo, aos 45 minutos, o árbitro assinalou falta de Jacob Ramsey sobre Jack Grealish para penálti e Riyad Mahrez fez o 3-0 no marcador.

Com Rúben Dias já amarelado e uma vantagem segura, Guardiola tirou o central português e também o avançado Erling Haaland ao intervalo, lançando Akanji e Julián Álvarez para a segunda parte, numa mensagem de possível gestão física, dada a visita ao Arsenal na próxima quarta-feira (19h30).

A equipa da casa mostrou ter o jogo controlado, até à hora de jogo, mas o Aston Villa, já depois das primeiras substituições feitas por Unai Emery, reduziu por Ollie Watkins aos 61 minutos. O lance começou numa saída de bola do City: Ederson deu para Laporte e este fez um passe de maior risco para Bernardo Silva, que perdeu a bola para Douglas Luiz e este lançou Watkins para o golo.

Até final, houve aproximações às duas balizas. Uma das mais claras aconteceu por Mahrez que, na cara de Emiliano Martínez, rematou para a bancada (83m). O resultado não mais se alterou e o City recupera o segundo lugar perdido horas antes para o Manchester United, que venceu o Leeds em Elland Road, por 2-0.

Assim, o Arsenal lidera com 51 pontos, seguido do Manchester City com 48 (mais um jogo). O Manchester United é terceiro com 46 e mais dois jogos do que o Arsenal e mais um do que o vizinho City.

A jornada 23 termina na segunda-feira, com o Liverpool-Everton (20h00).