Manchester City fecha pré-época com vitória em Palermo
Haaland e Reijnders (bis) marcaram os golos da partida. Portugueses entraram na segunda parte
O Manchester City fechou este sábado a pré-época com uma vitória sobre o Palermo, por 3-0, no Anglo Palermitan Trophy. A uma semana da estreia na Premier League 2025/26, a equipa de Pep Guardiola saiu de Itália com bons indicadores.
Erling Haaland, que vestiu a braçadeira de capitão, abriu o marcador aos 25 minutos, após passe de Rico Lewis. Na segunda parte, Reijnders aumentou a vantagem, aos 59 minutos, e bisou aos 82.
Os portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva entraram ao intervalo.
No próximo sábado, o Manchester City visita o terreno do Wolverhampton, às 17h30.
August 9, 2025
Nas bancadas, destaque para um tifo dos adeptos do Palermo com uma alusão à banda Oasis, composta por alguns dos mais conhecidos adeptos do Manchester City.
