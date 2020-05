O futebolista belga Kevin de Bruyne afirmou que o seu futuro no Manchester City não depende do de Pep Guardiola no clube inglês. O médio tem contrato até 2023, ao passo que o técnico espanhol está oficialmente ligado ao clube até 2021.

«Eu penso que Pep [Guardiola] já disse que ele vai ficar até final do próximo ano, independentemente do que aconteça. Depois o contrato termina. Temos de esperar, mas não vou tomar uma decisão baseado no que ele [Guardiola] faça. Eu já trabalhei com outros treinadores. Quando Pep sair, tenho de continuar a trabalhar com alguém», considerou o jogador de 28 anos, que cumpre a quinta época no clube, a quarta com Guardiola, após uma com Manuel Pellegrini.

«Nos últimos anos, muitos clubes consultaram e perguntaram sobre os meus planos futuros, mas estou feliz no Manchester City. Jogo numa das melhores equipas do mundo, jogo em Inglaterra, do meu ponto de vista competitivo a melhor liga», apontou o jogador, em declarações ao jornal Het Laatste Nieuws.