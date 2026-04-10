O guarda-redes Marcus Bettinelli renovou contrato com o Manchester City por mais uma temporada, ou seja, até 2027.

O jogador de 33 anos cumpre a segunda época nos «cityzens», mas ainda não somou qualquer minuto em jogos oficiais. Bettinelli é o terceiro na hierarquia da baliza do City, atrás de Gigi Donnarumma e James Trafford.

Com dupla-nacionalidade inglesa e italiana, o guardião também já passou, entre outros, por Chelsea, Fulham e Middlesbrough.