Internacional
Há 22 min
OFICIAL: Man. City renova com guarda-redes... que ainda não jogou
Marcus Bettinelli é a terceira opção na baliza dos «cityzens»
AC
Marcus Bettinelli é a terceira opção na baliza dos «cityzens»
AC
O guarda-redes Marcus Bettinelli renovou contrato com o Manchester City por mais uma temporada, ou seja, até 2027.
O jogador de 33 anos cumpre a segunda época nos «cityzens», mas ainda não somou qualquer minuto em jogos oficiais. Bettinelli é o terceiro na hierarquia da baliza do City, atrás de Gigi Donnarumma e James Trafford.
Com dupla-nacionalidade inglesa e italiana, o guardião também já passou, entre outros, por Chelsea, Fulham e Middlesbrough.
Marcus Bettinelli has signed a one-year contact extension, keeping him at the Club until the summer of 2027 ✍️🩵 pic.twitter.com/wPVMg3m61D— Manchester City (@ManCity) April 10, 2026
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