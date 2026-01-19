O Manchester City oficializou, esta segunda-feira, a contratação do defesa-central Marc Guéhi.

O jogador de 25 anos estava em fim de contrato com o Crystal Palace e não ia renovar. Assim, o clube de Londres garantiu um encaixe financeiro, que segundo a imprensa internacional ronda os 23 milhões de euros.

Guéhi esteve muito perto de se transferir para o Liverpool no último dia do mercado de verão, no ano passado. Agora, o internacional inglês assina até 2031 e fica com a camisola 15 dos «cityzens», que atravessam uma crise de lesões no eixo central da defesa, com John Stones, Josko Gvardiol e Rúben Dias de fora.

Internacional inglês em 26 ocasiões, Guéhi é o segundo reforço de inverno para Pep Guardiola, depois do avançado Antoine Semenyo, contratado ao Bournemouth.

Esta temporada, o central leva três golos e outras tantas assistências em 33 partidas.

