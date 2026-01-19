OFICIAL: Manchester City contrata Marc Guéhi ao Crystal Palace
Central de 25 anos vem colmatar as baixas na defesa dos «cityzens»
O Manchester City oficializou, esta segunda-feira, a contratação do defesa-central Marc Guéhi.
O jogador de 25 anos estava em fim de contrato com o Crystal Palace e não ia renovar. Assim, o clube de Londres garantiu um encaixe financeiro, que segundo a imprensa internacional ronda os 23 milhões de euros.
Guéhi esteve muito perto de se transferir para o Liverpool no último dia do mercado de verão, no ano passado. Agora, o internacional inglês assina até 2031 e fica com a camisola 15 dos «cityzens», que atravessam uma crise de lesões no eixo central da defesa, com John Stones, Josko Gvardiol e Rúben Dias de fora.
Welcome to City, Marc 🩵 pic.twitter.com/b2zwc6WtJW— Manchester City (@ManCity) January 19, 2026
Internacional inglês em 26 ocasiões, Guéhi é o segundo reforço de inverno para Pep Guardiola, depois do avançado Antoine Semenyo, contratado ao Bournemouth.
Esta temporada, o central leva três golos e outras tantas assistências em 33 partidas.