O Manchester City emprestou Kalvin Phillips ao West Ham, até ao final da temporada, anunciaram os hammers esta sexta-feira.

O médio de 28 anos, internacional inglês em 31 ocasiões, chegou aos citizens na última época oriundo do Leeds, mas nunca conseguiu ganhar espaço entre as opções titulares de Pep Guardiola. Em 2023/24, fez apenas 10 jogos, num total de pouco mais de 300 minutos, com a camisola do City.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Segundo a imprensa inglesa, o negócio não contempla opção de compra, mas o West Ham, sexto classificado da Premier League, vai pagar a totalidade do salário, assim como uma taxa de empréstimo.