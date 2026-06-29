Enzo Maresca é o novo treinador do Manchester City, anunciou o clube inglês, esta segunda-feira.

O técnico italiano, de 46 anos, assinou um contrato válido até 2029 com os «cityzens». De resto, esta será a terceira passagem no emblema de Manchester, onde já orientou escalões de formação (2020/21) e foi adjunto de Pep Guardiola (2022/23).

Maresca chega precisamente para suceder ao catalão, que terminou a ligação de uma década ao City.

O treinador transalpino estava sem treinar desde janeiro, mas ainda continuava ligado contratualmente ao Chelsea, com quem conquistou uma Liga Conferência e um Mundial de Clubes. Por isso, o Manchester City teve de chegar a acordo com os «blues» e, segundo a imprensa inglesa, pagou cerca de 20 milhões de euros para libertar o técnico.

Depois da época gloriosa em que o Manchester City conquistou a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, Maresca retomou a carreira como treinador principal - cargo que já tinha ocupado no Parma - e conquistou o Championship com o Leicester. Na época seguinte, então, mudou-se para o Chelsea.

No City, além de ter a difícil missão de substituir Guardiola, Maresca tentará evitar que o clube fique sem conquistar o campeonato inglês pela terceira temporada consecutiva.