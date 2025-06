Rayan Cherki é reforço do Manchester City, anunciou esta terça-feira o clube inglês, depois de ter chegado a acordo com o Olympique Lyon. O jovem internacional francês, que esteve na Liga das Nações, assinou contrato válido por cinco temporadas, até ao verão de 2030.

Uma transferência que já se falava há alguns meses, mas que só agora ficou confirmada. «É um jogador que os nossos observadores já estavam a seguir há bastante tempo e temos estado todos impressionados com o seu talento e criatividade. Estou convencido que os nossos adeptos vão adorar vê-lo jogar», anunciou o diretor desportivo Hugo Viana.

Cherki, apesar de somar apenas 21 anos, é um médio ofensivo experiente, tendo acumulado 185 jogos pela equipa principal do Lyon. Estreou-se com apenas 16 anos, em outubro de 2019 e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a marcar no campeonato pela equipa francesa.

Na mesma época, também tornou-se no jogador mais jovem a atuar numa meia-final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique e, na última temporada, foi um dos dois jogadores que conseguiu entrar no melhor onze da época da Ligue 1, excluindo os jogadores do paris Saint-Germain.

Na última edição da Liga das Nações foi protagonista ao saltar do banco para a sensacional recuperação da França diante da Espanha que, depois de ter estado a perder por 5-1, reduziu a diferença para 5-4, com um golo e uma assistência do jovem médio que ainda esteve em destaque na vitória sobre a Alemanha (2-0), na definição do terceiro lugar da mesma competição.

Cherki vai ser integrado no plantel de Pep Guardiola que, nas próximas semanas, vai disputar o Mundial de Clubes, no Estados Unidos. «Isto é um sonho para mim. Honestamente, juntar-me a um clube como o Manchester City e poder dar umm salto na minha carreira, é muito, muito especial», destacou o jovem jogador depois de assinar contrato.